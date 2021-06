„Ich helfe den Pferden mit den Menschenproblemen“

Lange Wanderritte

Als Kind war sie gar nicht pferdenärrisch. Erst nach zwei Schicksalsschlägen – Todesfälle in der Familie – machte sie stundenlange Wanderritte. „Irgendwann nahmen die Tiere einen Riesenteil in meinem Leben ein.“ Brotberuflich ist Bognermayr in der Personalentwicklung tätig. Irgendwann aber will sie ganz auf Pferdecoaching umsatteln.