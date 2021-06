Sharon Stone: Bikini-Foto sorgt für Begeisterung

Ohrfeige für Unten-ohne-Szene

Erst kürzlich hatte Sharon Stone öffentlich gemacht, dass sie nicht wusste, dass es die ikonische Unten-ohne-Szene aus „Basic Instinct“ in den Film schaffen werde. „Ich wurde vom Regisseur in einen Raum voller Agenten und Anwälte, die nichts mit dem Projekt zu tun hatten, gerufen. Dort habe ich meine Vagina-Szene zum ersten Mal gesehen“, schilderte die Schauspielerin in ihren Memoiren.