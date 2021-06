Sharon Stone konnte sich kein Oscar-Kleid leisten

Nicht genug Geld, um Oscar-Kleid zu kaufen

Stone bekam nur einen Bruchteil der Summe, die an ihren Co-Star Michael Douglas ging. In der CBC-Sendung „Q With Tom Power“ erzählt Sharon von der damaligen Zeit und erinnert sich, dass sie sich nicht einmal ein Kleid für die Oscars leisten konnte. „Ich wurde nicht dafür bezahlt, ,Basic Instinct‘ zu machen. Ich habe ein bisschen Geld verdient. Michael hat 14 Millionen Dollar verdient [...]. Ich verdiente nicht genug Geld, um mein Kleid zu kaufen, um im nächsten Jahr zu den Oscars zu gehen. Ich war in diesem seltsamen Schwebezustand, wo ich plötzlich berühmt war, aber kein Geld hatte.“