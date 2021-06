Queen lädt Harry und Meghan zu ihrem Jubiläum ein

Seitdem scheint das Verhältnis von Prinz Harry zu seiner Familie angespannter denn je. In einem Interview mit Oprah Winfrey sprach das Paar über Rassismus im Palast, Selbstmordgedanken und die eingefahrenen Regeln im Königshaus. In seiner Doku „The Me You Can‘t See“ packte Harry zudem über sein schlechtes Verhältnis zu Prinz Charles und seine psychischen Probleme aus.