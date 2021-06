Charles überwies Harry noch „erhebliche Summe“

Zusammentreffen mit Prinz William

Prinz Harry wird noch in dieser Woche in Großbritannien erwartet. Der Prinz wird am 1. Juli gemeinsam mit seinem Bruder Prinz William in London eine Statue zu Ehren von ihrer Mutter Prinzessin Diana enthüllen, die an diesem Tag 60 Jahre alt geworden wäre. Zu einem Treffen mit seinem Vater Prinz Charles soll es dabei nicht kommen, dieser werde in Schottland sein, hieß es.