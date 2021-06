William und Harry: Versprechen an Diana gebrochen

„Lasst niemals jemanden zwischen euch kommen“

In einer aktualisierten Ausgabe des Buches „Battle of Brothers“ des königlichen Historikers Robert Lacey erzählte Simmons, dass Diana, die 1997 bei einem Autounfall in Paris auf tragische Weise ums Leben gekommen war, zu William und Harry gesagt haben soll: „Ihr müsst mir versprechen, dass ihr immer der beste Freund des anderen sein werdet. Und lasst niemals jemanden zwischen euch kommen.“