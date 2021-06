Bubble Tea, Tiki Bowls & Co: Foodtrends in Kärnten

Egal, ob süß, würzig oder scharf; gleich, ob zum Mitnehmen, vor Ort essen oder per App bestellen: Innovative Speisen und Getränke gibt’s in Kärnten zur Genüge... Aktiv auf die Suche nach solchen Trends macht sich Wirtin Diana Kalt, die das „Juicy Lucy“ in Spittal an der Drau führt: „Wir sind viel unterwegs, holen uns Inspiration aus ganz Europa. Das spricht viele Gäste an - von Jung bis Älter!“