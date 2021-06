Mit Hochmair durch die Wirren der Neuen Welt

Kafkas Romanfragment „Amerika“ schildert die Geschichte eines Heimatlosen am Beginn des 20. Jahrhunderts. Von den Eltern aus Europa vertrieben, erlebt die Hauptfigur Karl Roßmann in Amerika nicht die gewünschte Verheißung, sondern landet im sozialen Abseits. Das alles scheint für Philipp Hochmair maßgeschneidert zu sein. Virtuos in der Wandlungsfähigkeit, spielt er nicht nur den Auswanderer, sondern schlüpft in sämtliche Figuren.