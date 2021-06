Zahlreiche Verletzte nach Protesten im Libanon

Eine in Tripoli ansässige Hilfsorganisation, deren Krankenwagen am Samstagabend in die Altstadt geschickt wurden, berichtete von „18 Verletzten, Zivilisten und Militärangehörige, darunter vier, die ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten“. Einige seien durch Gummigeschoße, andere durch Schrapnelle einer Blendgranate verletzt worden, so ein Sprecher der Organisation der Nachrichtenagentur AFP.