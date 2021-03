Hilfsgüter für den Libanon mit Heeresflugzeug

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner besuchte den Fliegerhorst Vogler in Hörsching anlässlich eines Lufttransportes von Hilfsgütern mit einer C-130 Hercules-Transportmaschine. Begleitet wurde sie dabei von Derya Allüşoğlu Öcal, Initiatorin und Obfrau der Hilfsorganisation „artists for children“. Das Bundesheer transportiert in Kooperation mit der Hilfsorganisation mehr als vier Tonnen an Nahrungsmitteln und Unterrichtsmaterial für über 100.000 Kinder, die infolge der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut am 4. August im Vorjahr obdachlos geworden sind, in den Libanon.