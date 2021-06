Würzburg: Der Täter griff vor allem Frauen an

Dank aus der Politik für die mutigen Bürger

In der Mainstadt herrschte am Abend Entsetzen. Menschen stellten in der Nähe des Tatorts brennende Kerzen in Gedenken an die Opfer auf. Viele Politiker bedankten sich bei den Bürgern für das mutige Eingreifen. „Ein großer Dank und Respekt für das beherzte Eingreifen vieler Bürger, die sich dem mutmaßlichen Angreifer entschlossen entgegenstellten“, schrieb etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf Twitter.