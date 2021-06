Eva-Maria Holzleitner wird Chefin der SPÖ-Frauen

Die 28-jährige Oberösterreicherin Eva-Maria Holzleitner ist am Freitag in Wien bei einer Stichwahl zur neuen Vorsitzenden der SPÖ-Frauen gewählt. Holzleitner war Favoritin der scheidenden Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek für den Posten. Sie setzte sich in einer Kampfabstimmung mit 55,2 Prozent gegen die Wiener Gemeinderätin Mireille Ngosso durch. In der ersten Wahlunde war die niederösterreichische Frauenchefin Elvira Schmidt ausgeschieden.