Marco Schwarz: Mit neuer Frisur zu alter Stärke

Gedanken zu Schröcksnadel

Zuletzt hatte sich Schwarz öffentlich zum Ende der ÖSV-Präsidentschafts-Ära von Peter Schröcksnadel geäußert. Schwarz damals: „Wenn du dich so einsetzt für deine Sportler, polarisierst du immer. Er war wahrscheinlich der erfolgreichste Präsident, den wir je in der Geschichte des Sports hatten. Ich war sehr dankbar, dass er in meiner Zeit als aktiver Rennfahrer immer zur Verfügung gestanden ist. Man konnte mit jedem Problem zu ihm gehen, er war jederzeit erreichbar. Er wird sehr große Fußstapfen hinterlassen. Aber er bleibt dem Skisport ja gut erhalten und ich werde mit ihm im Kontakt bleiben.“