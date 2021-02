Charlene und Albert: Ihre Prinzessin trägt Dior

Gabriella, die sechsjährige Zwillingstochter von Fürst Albert (62) und Fürstin Charlene (43), stach da in einem abartig teuren Outfit der Marke Baby Dior hervor. 3500 Euro - so viel kostet der putzige weiß-rosa-karierte Zweiteiler, 500 Euro blecht man für die coolen Turnschuhe, die der rasch wachsenden Kleinen nicht sehr lange passen werden. Handtasche muss natürlich auch sein - ohne die wäre das Fräulein ja keine echte Fashionista. „Lady Dior Nano“ nennt sich dieses in Metallic-Silber glänzende Puppenstuben-Modell. Der Preis? Schlappe 2500 Euro.