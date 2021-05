Fürst Albert und seine PS-starken Kids

Die Grimaldis, so sagt man, haben Benzin im Blut. Ihre Leidenschaft für röhrende Motoren und schnelle Reifen gilt als legendär, die Liebe für Autos liegt in den Genen. Auch Fürst Albert von Monaco (63) hat seine Begeisterung für den Rennsport bereits an seinen Nachwuchs weitergegeben: Die sechsjährigen Zwillinge Jacques und Gabriella treiben sich auffällig gerne bei Formel 1 & Co. herum.