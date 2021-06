Erste Corona-Fälle schon weit vor erstem Nachweis

Demnach dürfte sich das Virus wohl schon im Jänner weltweit verbreitet haben. Nach den Berechnungen der Wissenschaftler könnte es um den 3. Jänner in Japan die ersten Infektionen außerhalb Chinas gegeben haben. Der erste Fall in Europa wäre nach ihrer Berechnung in Spanien um den 12. Jänner, der erste in den USA um den 16. Jänner gewesen.