China erlaubt der WHO Suche nach Corona-Ursprung

Ein Expertenteam der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erhielt nun mit einiger Verzögerung die Genehmigung Chinas, in die Volksrepublik einzureisen, um den Ursprung der Pandemie zu untersuchen. Nach aktuellem Wissensstand hat sich das Coronavirus von der Millionenmetropole Wuhan aus in die ganze Welt verbreitet.