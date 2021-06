Kaderschmiede bildet Flugtechnik-Spezialisten aus

Das Erfolgsrezept: Praxis wird in Langenlebarn deutlich größer geschrieben als in einer klassischen HTL. Trotzdem kommt auch die Theorie nicht zu kurz. „Wir unterhalten eine enge Kooperation mit Austrian Airlines sowie dem Bundesheer“, erläutert Bürgmayr. Dadurch sei ihr Haus in der glücklichen Lage, auf ausrangierte Fluggeräte zurückgreifen zu können, an denen die Jugendlichen dann Praxis sammeln können. Heiss: „Theorie ist das Fundament, aber das Schrauben am echten Flugzeug kann man nicht im Hörsaal erlernen.“