Kärntens Großmeister Ragger ist zurück am Brett

Kandidatenturnier im Juli

Für den Maria Saaler ist die Liga, die bis 4. Juli in Chalons-en-Champagne gespielt wird, zudem die ideale Vorbereitung für den World Cup, der am 10. Juli in Sotschi (Rus) startet. „Da wird es dann ernst, geht es um zwei Plätze für das nächste Kandidatenturnier“, sagt Ragger. Der Sieger dieses Turniers erhält dann die Möglichkeit, Weltmeister Magnus Carlsen (Nor) herauszufordern.