Leiser Tod | Klimaziel als Feigenblatt

Leiser Tod. Kaum ist die Hitze da, gehen sie wieder los, die schrecklichen Badeunfälle, manchmal - wie bei Reporterlegende Peter Elstner - gar mit tieftrauriger Todesfolge. Ertrinkungsfälle haben nun wieder Hochsaison, bis zu 700.000 Menschen in Österreich können nicht, oder nicht richtig schwimmen. Oft zählen Kindern zu den Opfern - der Tod lauert im seichten Wasser: „Erwachsene können sich nicht vorstellen, dass die Kleinen mitunter in einer 20 cm tiefen Wasserlacke lautlos ertrinken können“, warnt Rot-Kreuz-Expertin Elisabeth Kellner. Denn durch den Totstellreflex, der bis zum dritten Lebensjahr anhält, sind unsere Jüngsten oft chancenlos. Die Stimmritze schließt sich, das Kind kann nicht mehr schreien oder sich bewegen, verliert extrem rasch das Bewusstsein. Was sie den Eltern rät: „Sprösslinge unter keinen Umständen alleine am Wasser lassen. Auch Schwimmflügel reichen als Schutz nicht aus. Man kann sich nicht zwischendurch einen Kaffee holen, wenn das Kleinkind im Planschbecken sitzt! Es könnte vorne überkippen oder an einer Poolleiter hängen bleiben. Vor allem bei freien Gewässern muss man seinen Nachwuchs stets im Auge behalten, aber auch in Erlebnisbädern. Und unbedingt während der Pandemie versäumte Schwimmkurse nachholen!“ Apropos Pandemie: Die hat auch verursacht, dass viele Menschen außer Übung gekommen sind und sich so überschätzen. Einmal mehr vorsichtig sein kann also niemals schaden.