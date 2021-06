Dramatische Corona-Lage: Moskau führt „3G“ ein

Angesichts dramatisch ansteigender Ansteckungszahlen verschärft die russische Hauptstadt Moskau ihre Beschränkungen. Vom kommenden Montag an dürfen nur noch Menschen nach einer vollständigen Impfung, mit einem negativen PCR-Test oder nach überstandener Covid-Erkrankung Restaurants und Bars besuchen, schrieb Bürgermeister Sergej Sobjanin am Dienstag in seinem Blog. Damit kommt eine in Österreich als „3G-Regel“ bekannte Maßnahme zum Einsatz.