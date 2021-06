Petition war erfolgreich: Neue Ärztin gefunden

Knapp 1200 Unterschriften standen auf jener Liste, die St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler an die Gesundheitskasse und das Ministerium für die Nachbesetzung der Praxis von von Eva Werner überreichte. Über ein halbes Jahr später ist nun eine Nachfolgerin gefunden. Daniela Hofinger wird ihre Praxis am 1. Oktober aufsperren. Sie zieht allerdings nicht in Werners Ordination, sondern in das Pottenbrunner Gesundheitszentrum. Dort ist auch die Apotheke untergebracht, deren Leiterin Sonja Haas die Unterschriftenliste ins Leben gerufen hatte.