Kogler: „Schneller wäre gescheiter gewesen“

„Bis zum Äußersten gegangen“

Zwar meint Kogler zur „Krone“, es sei „gut, dass der Verfassungsgerichtshof das jetzt geklärt hat“. Nachsatz in Richtung seines türkisen Pendants in der Regierungskoordination: „Einsehen muss man das aber nicht, dass das so lange gedauert hat und bis zum Äußersten gegangen ist.“ Kogler weiter gen Blümel: „Schneller und direkter wäre gescheiter gewesen.“