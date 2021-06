Ab Juli dürfen mehr Besucher in die Bäder

Die erste Hitzewelle sorgt für einen Ansturm auf die städtischen Bäder: Am Wochenende wurden insgesamt 103.500 Besucher gezählt. In vielen Freibädern ging ab dem frühen Nachmittag nichts mehr. Rote Ampel. Zutritt nicht möglich. Die Stadt will ab Juli mehr Gäste einlassen: 60.000 statt bisher 40.000 Besucher pro Tag!