Neues Testangebot für Betriebe startet

Ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Normalität soll das Sommer-Testangebot sein. Betriebe können ihre Mitarbeiter in Zukunft einfach via Web-App und Antigen-Spucktests testen lassen. Hierzu benötigt es sogenannte „Head User“, die Abstriche beaufsichtigen, die Proben werden ganz einfach via App eingelesen.