EURO: Legende geht mit Franzosen hart ins Gericht

Ihm habe auch nicht gefallen, „dass in der ersten Viertelstunde gefühlt immer ein Blauer am Boden lag. Diese Haltung hat die Ungarn beflügelt. Danach sind sie noch mehr in die Schlacht gezogen. Und darauf hat man psychologisch nicht reagiert“, sagte Sagnol, der mittlerweile als Teamchef Georgiens tätig ist.