Im Gotteshaus sollen Touristen Eintritt zahlen

In OÖ sind lediglich Führungen zu bezahlen

Das sieht auch der Hallstätter Bürgermeister Alexander Scheutz so: „Eine Kirche ist kein Museum!“ Kommen wieder viele Bustouristen aus anderen Ländern oder Kontinenten, „werden wir geführte Gruppen forcieren“. Eine Besichtigung des berühmten Beinhauses kostet aber schon etwas. Mit den Einnahmen werden notwendige Renovierungsarbeiten an Kapellen, Kirchtürmen und Gebäuden in der Pfarre finanziert. Generell muss man derzeit in Oberösterreich in keiner einzigen Kirche Eintritt bezahlen, auch nicht im Linzer Mariendom; lediglich Führungen sind zu berappen.