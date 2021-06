„Die Wirtschaft braucht jetzt einen Neustart“

Corona-Impfung: Appell an Jugendliche

Die Grüne Jugendsprecherin Barbara Neßler begrüßte vor allem die Öffnung der Nachtgastronomie. Dass Clubs ab 1. Juli wieder aufsperren können, sei „auch der solidarischen Rücksichtnahme von Jugendlichen zu verdanken, die viele Einschränkungen mitgetragen haben“. An diese appellierte Neßler aber auch, die Impfung in Anspruch zu nehmen, damit „aus dem guten Sommer auch ein guter Herbst und Winter“ wird. Keine Reaktionen auf die Öffnungswelle gab es bisher von der SPÖ, wo Parteichefin Pamela Rendi-Wagner in den vergangenen Monaten häufig als Mahnerin vor allzu schnellen Lockerungen aufgetreten war.