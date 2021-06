Pass-Posse um enge Vertraute von FPÖ-Chef Kickl

„Aus rein privaten und beruflichen Gründen“

Aber wie schaut’s in die andere Richtung aus? So interessierte sich kürzlich eine von Kickls engsten Vertrauten für die ungarische Staatsbürgerschaft und stellte dafür auch einen Antrag: „Das war aus rein privaten und beruflichen Gründen“, erklärt Fürst gegenüber der „Krone“. Die 52-Jährige sei eng in Ungarn verwurzelt.