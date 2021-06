Plötzlich ohne Internet auf der Suche nach Leben

Influencerin Thea, Tontechniker Mats und das Pärchen Ella und Finn suchen hektisch nach Empfang. Doch das Internet ist weg. Dafür haben sie Zeit, sich mit ihrem Leben, mit dem Meer, dem Klimawandel und ihren geheimen Wünschen zu beschäftigen. Regisseurin Sina Heiss geht in ihrem wunderbaren Stück „#Schalldicht“ zwei Wege: Sie stellt grandioses Schauspiel auf die Bühne – und über Kopfhörer, die an jedem Theatersitz hängen, kann man noch tiefer in die Figuren hineinhören.