Äskulapnatter von Polizei Spittal eingefangen

Mithilfe der Polizisten Nina und Markus konnte die Familie sich ihren Platz in der Sonne wieder zurückerobern: Am Donnerstag wurde die Äskulapnatter - sie gehört zu den größten Schlangenarten in Europa - endlich von der Polizei Spittal entfernt. Die Schlange wurde einige Kilometer entfernt in einem ruhigen Waldgebiet nahe dem Drauufer ausgesetzt.