Unfall mit Sommerreifen: Was droht der Lenkerin?

Im Johngraben (Bezirk Deutschlandsberg) wurde am Donnerstag eine 18-Jährige bei einem tragischen Verkehrsunfall aus dem Leben gerissen. Die 47-jährige Unfallverursacherin dürfte bei einem Überholmanöver ins Schleudern geraten sein, kam dadurch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Wagen der jungen Frau. Fakt ist, dass die Frau mit Sommerreifen unterwegs war. Die „Krone“ hat deshalb einen Experten befragt, welche rechtlichen Konsequenzen ein Unfall mit der falschen Bereifung mit sich bringen kann.