Schumacher: Mazepin? „Ich hätte das nicht gemacht“

Der Russe hatte bereits in der Vergangenheit den einen oder anderen Formel-1-Kollegen mit unüberlegten Manövern verärgert. Als Schumacher in der letzten Runde auf der Geraden in Baku zum Überholen ansetzte, zuckte Mazepin vor ihm gefährlich nach rechts rüber - und das bei über einer Geschwindigkeit von über 300 km/h.