Mick Schumacher wütet: „Will er uns umbringen?“

Der Russe hatte bereits in der Vergangenheit den einen oder anderen Formel-1-Kollegen mit unüberlegten Manövern verärgert. Nun schimpfte auch der Teamkollege über Mazepin. Als Schumacher in der letzten Runde auf der Geraden in Baku zum Überholen ansetzte, zuckte Mazepin vor ihm gefährlich nach rechts rüber - und das bei über einer Geschwindigkeit von über 300 km/h.