Hitzewelle stellt den Körper auf die Probe

Hat jemand solche Beschwerden, sollte der Betroffene in den Schatten an einen kühleren Patz gebracht werden. „Man kann dem Betroffenen außerdem kühle Umschläge auf die Stirn oder in den Nacken legen. Zusätzlich sollte man ihn am besten hinsetzen und körperliche Anstrengungen vermeiden“, erklärt Anna Siegl. Wenn sich der Zustand des Erkrankten nicht rasch bessert, sollte ein Arzt kontaktiert werden.