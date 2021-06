Deutsche Extremsportlerin mit 250 Km-Spendenlauf

Nach dem Start in Fellbach nahe Stuttgart will die Frau am Samstag nach 244,2 Kilometern Laufstrecke, 4.969 Höhenmetern und 55 Stunden auf den Beinen am Stuttgarter Olgahospital ankommen. Die gebürtige Thüringerin - Saul stammt aus Jena - war die Strecke bereits 2013 bei widrigen Bedingungen, Schnee und eisiger Kälte gelaufen und hatte dabei mit ihrem Team knapp 25.000 Euro an Spendengeldern gesammelt. In diesem Jahr scheiterte ein erster Versuch Mitte April an der kurz zuvor verhängten Ausgangssperre in der Region.