China bestätigt Probleme im Atomkraftwerk Taishan

Nachdem die chinesische Atomaufsicht zunächst Berichte ein Leck im südchinesischen Atomkraftwerk Taishan bestritten hatte, räumte man nun doch Probleme in dem Kernkraftwerk ein. Die Behörde für nukleare Sicherheit teilte am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Weibo mit, es seien schätzungsweise fünf der 60.000 Brennstäbe beschädigt. Dadurch gebe es in Reaktor 1 einen erhöhten Wert an Radioaktivität, der aber innerhalb erlaubter Grenzen liege. „Die Betriebssicherheit des Atomkraftwerkes ist garantiert“, hieß es.