China: Bericht über Leck in Atomkraftwerk

Nach einem möglichen Leck in einem chinesischen Atomkraftwerk (AKW) wird über Umweltschäden spekuliert. Die Umweltdaten in dem Werk sowie in dessen Umgebung seien „normal“, teilten die Betreiber des Taishan-Kraftwerks an der Küste des Südchinesischen Meers in der Nacht auf Montag mit.