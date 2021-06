Syrien: Zahl der akut unterernährten Kinder steigt

Wegen explodierender Preise für Lebensmittel und den Folgen von zehn Jahren Bürgerkrieg steigt in Syrien die Zahl an hungernden und akut unterernährten Kindern. „Die Unterernährung bei Kindern unter fünf Jahren schießt in die Höhe“, teilte das International Rescue Committee (IRC) kürzlich mit. Die Organisation Save the Children spricht von einer „beispiellosen“ Zahl an hungernden Kindern.