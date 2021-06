Großes Hüpfen im Garten sorgt für mehr Verletzte

Oftmals verdoppelte sich die Zahl der Notaufnahmen in den Spitälern. Als häufigste Verletzungsregion gelten Arme und Hände, gefolgt von Bein- und Fußverletzungen. „Es zeigen sich überwiegend Brüche und Bandverletzungen in diesen Körperregionen, wobei auch in 15 Prozent der Fälle stumpfe Prelltraumen im Rumpf- und Schädelbereich gesehen werden“, so Roland Frank, Ärztlicher Direktor der AUVA.