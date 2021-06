Streit unter Lkw-Fahrern endete vor Gericht

Schädelfrakturen, Rippenprellungen, Schürfwunden: Zwei bulgarische Lkw-Fahrer mussten sich am Dienstag wegen schwerer Körperverletzung am Innsbrucker Landesgericht verantworten. Auf einem Parkplatz in Kundl haben sie zwei Kollegen übel zugerichtet. Einer wurde freigesprochen, einer verurteilt.