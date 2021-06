Portugal: Erst vierte Elfer-Szene führte zum Pfiff

Elfer-Alarm im Strafraum der Ungarn! Im Spiel der Gruppe F am Dienstag zwischen Ungarn und Portugal gab‘s den gleich vier (!) Mal! Allein Bernardo Silva wurde im Strafraum der Magyaren in einer Situation gleich zweimal gelegt. Dazu kam ein vermeintliches Handspiel von Fiola. Doch die Pfeife von Schiedsricher Cüneyt Cakır aus der Türkei blieb stets stumm. Erst ein Foul an Rafa Silva in der 86. Minute war dem Referee dann doch zu viel