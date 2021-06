Deutsche Grüne sinken unter 20-Prozent-Marke

Gut drei Monate vor der Bundestagswahl in Deutschland sind die Grünen in der Wählergunst unter die Marke von 20 Prozent gerutscht. Im Insa-Meinungstrend für die „Bild“-Zeitung vom Dienstag kommen die Grünen in der Sonntagsfrage auf 19,5 Prozent. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche.