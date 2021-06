Spanien-Star Koke vermisst „nötiges Glück“

Victor Lindelöf (Schweden-Abwehrspieler): „Es war ein sehr schweres Spiel gegen einen sehr starken Gegner. Die Spanier haben den Ball sehr gut laufen lassen, es war schwer, sich ihrem Druck zu stellen. Was rausgekommen ist, ist erstaunlich, es war ein sehr guter Tag für uns Schweden, das Unentschieden ist für uns ein tolles Resultat. Zumindest die Hälfte des Preises (Anm.: Man of the match) gehört Robin Olsen, er hat uns im Spiel gehalten. Es fühlt sich auf jeden Fall ganz gut an, wir sind stolz, weil wir 110 Prozent gegeben haben.“