EURO ab 21 Uhr LIVE: Schweden gegen Spanien

Schweden hegt nach zuletzt fünf Siegen in Folge große Hoffnungen, in der Gruppe mit den weiteren Gegnern Polen und Slowakei erstmals seit 2004 wieder den Aufstieg zu schaffen. Gegen Spanien taten sich die Schweden in der jüngeren Vergangenheit freilich schwer. Die Skandinavier kehrten von den letzten drei Spielen in Spanien ohne Tor und ohne Punkt heim, allerdings gelang Schweden zuletzt auch ein Achtungserfolg. In der EM-Qualifikation entging Spanien im Auswärtsspiel (1:1) erst durch ein Tor in der Nachspielzeit einer Niederlage.