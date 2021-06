Sillschlucht-Drama: Politik entsetzt

„Runder Tisch“ am Donnerstag

Sicherheits-Stadtrat Johannes Anzengruber warnt vor den illegalen Partys in der Sillschlucht. Diese seien aufgrund der geografischen Lage lebensgefährlich. „Das Problem ist, dass die Partylaune überwiegt und dabei werden die Naturgefahren des unwegsamen Geländes komplett unterschätzt. Wir werden zur Sillschlucht-Problematik so rasch wie möglich einen runden Tisch mit den Blaulichtorganisationen einberufen“, kündigte Anzengruber an. Wenig später ergänzte er, dass der „Runde Tisch“ bereits am Donnerstag stattfinden werde.