Auf Weg zu Party: 27-Jährige stürzte über Felswand

Immer wieder kommt es in der Sillschlucht im Rahmen von Partys zu teils fatalen Zwischenfällen. In der Nacht auf Sonntag traf es eine 27-jährige Deutsche. Die junge Frau war gegen 2.45 Uhr am Weg zu einer Feier, als sie über eine etwa zehn bis 15 Meter hohe Felswand stürzte.