„Putin will eine Art neue Sowjetunion aufbauen“

Charterflüge nach Salzburg zum Hundefriseur

Was also tun, wie sollen die Europäische Union und die Welt reagieren? Die Ukraine hat seinen Luftraum für Belarus gesperrt und Stromimporte gestoppt. Scherba: „Wenn man Dinge bewegen will, sind Sanktionen der einzige Weg. Und aus ukrainischer Erfahrung sind die persönlichen Sanktionen genauso wichtig wie die wirtschaftlichen. Für die Entscheidungsträger in undemokratischen Ländern ist die Möglichkeit sehr, sehr wichtig, ihre Geburtstage im Westen zu feiern und ihr Geld im Westen auszugeben.