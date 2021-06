Rasenmähroboter sind die „Todesengel“ der Gärten

Jegliche Artenvielfalt bleibt auf der Strecke

Ähnlich streng nimmt Friedrich Schwarz, Direktor des Botanischen Gartens in Linz, die gar nicht so intelligenten Faulen unter den Gartenbesitzern ins Gebet: „Der Mähroboter ist der Worst Case der Rasenpflege. Die Artenvielfalt in einem derart häufig gemähten Rasen ist gering. Wenn zu tief gemäht wird, fehlen auch die Blätter für die Fotosynthese.“ Letztlich sei es ein Teufelskreis: Wenn ständig gemäht werde, müsse man düngen, sonst drohen braune Flecken. „Egal, wie man es betrachtet, diese Art von Gartengestaltung ist ein ökologisches Desaster. Eine natürliche Wiese ist ein eingespieltes, irrsinnig komplexes Öko-System“.