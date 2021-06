60 Mio. Impfdosen nach Produktionspanne entsorgt

60 Millionen Impfdosen kontaminiert

Eine Panne in einem Werk in Baltimore hatte aber zu erheblichen Lieferschwierigkeiten geführt. Mehrere Chargen im Umfang von jeweils mehreren Millionen Dosen seien wegen einer möglichen Kontamination unbrauchbar, teilte die US-Arzneimittelbehörde FDA am Freitag mit. Die „New York Times“ berichtete unter Berufung auf informierte Kreise, dass 60 Millionen Impfdosen betroffen seien. Kanada kündigte einen Lieferstopp für 300.000 betroffene Impfdosen und eine Inspektion des Werks an.